Beypazarı'nda Otluk Alanda Yangın Çıktı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kırbaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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