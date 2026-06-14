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Ankara'da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Ankara'da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2 gün önce mantar toplamak için evinden ayrılan 79 yaşındaki Arif Uysal'dan haber alınamıyor. Ekipler, arama çalışmalarında yaşlı adamın topladığı mantarları buldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaklaşık 2 gün önce mantar toplamak için evinden ayrılan şahsı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, aramalar sırasında yaşlı adamın topladığı mantarları buldu.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi sakinlerinden Arif Uysal (79), 2 gün önce mantar toplamak için Çukurören Yaylası'na gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, arama kurtarma personeli ve gönüllülerin katılımıyla Sekmeç, Dikenli ve Kötü Yayla mevkilerinde arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son olarak Uysal'ın topladığı mantarları bulduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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