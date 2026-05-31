Beypazarı'nda kayıp kadın bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolduğu şüphesiyle aranan bir kadın jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde son olarak sabah erken saatlerde görülen ve daha sonrasında kendisinden haber alınamaması üzerine kayıp olduğu şüphesiyle aranan 32 yaşındaki H.A., akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde Nallıkaşı mevkiinde ekipler tarafından bulundu. Yüksekten düşme sebebiyle yaralandığı belirlenen kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı