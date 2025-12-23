Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Beypazarı'nda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı belli aralıklarla devam etti. Zaman zaman etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı özellikle Karaşar Mahallesi'nde bulunan yüksek rakımlı bölgelerde etrafı beyaza bürüdü. Beypazarı'nda kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. - ANKARA