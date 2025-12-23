Haberler

Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Beypazarı'nda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı belli aralıklarla devam etti. Zaman zaman etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı özellikle Karaşar Mahallesi'nde bulunan yüksek rakımlı bölgelerde etrafı beyaza bürüdü. Beypazarı'nda kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
