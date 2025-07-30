Beypazarı'nda İnşaatta Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Beypazarı'nda İnşaatta Düşen Usta Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir inşaattan düşen duvar ustası Sezgin Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşaattan düşen usta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Oğuzkent Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan duvar ustası Sezgin Kaya (45), 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Kaya, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya hayatını kaybederken, inşaatın müteahhidi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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