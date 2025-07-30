Beypazarı'nda İnşaatta Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşaattan düşen usta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Oğuzkent Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan duvar ustası Sezgin Kaya (45), 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Kaya, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya hayatını kaybederken, inşaatın müteahhidi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA