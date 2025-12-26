Ankara'da feci kaza: Anne, baba ve 3 aylık bebek öldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Beypazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahir Çanak idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Mahir Çanak (27) ile eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA