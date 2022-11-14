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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar karanfil bıraktı

3. Sayfa Haberleri

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar karanfil bıraktı

Beyoğlu'nda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Beyoğlu'nda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı.

Beyoğlu'nda dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk yerlerinde vatandaşlar da olay yerine geldi. Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanı'nda kurulan bir alana karanfil bıraktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da olay yerine geldi. Alana karanfil bırakan Yıldız, "Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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