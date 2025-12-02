Haberler

Beyoğlu'nda Yankesicilik Olayı: Cep Telefonunu Çalan Zanlı Yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde uyuyan bir vatandaşın cep telefonunu çalan yankesici, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından güven timleri hızlı bir şekilde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bankta uyuyan bir vatandaşın cep telefonunu çalan yankesici, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından güven timleri ekipleri hızlı bir şekilde şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, 16 Ekim 2025 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu ilçesi Firuzağa Mahallesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın yanına gelen yankesici, cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, cebindeki telefonu alıyor. Bu sırada uyanan kişi ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Telefonunun olmadığını fark eden kişi daha sonra karakola giderek şikayette bulunuyor. Konuyla ilgili inceleme başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek izledi.

Kimliği tespit edilen 27 yaşındaki U.D. isimli şahıs, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

