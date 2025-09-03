Haberler

Beyoğlu'nda Polis Aracı Kaza Yaptı: 4 Memur Yaralandı

Beyoğlu'nda Polis Aracı Kaza Yaptı: 4 Memur Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda devriye sırasında meydana gelen trafik kazasında, polis aracındaki 4 memur yaralandı. Araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı ve yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda devriye sırasında kaza yapan polis aracındaki 4 memur yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevindeki trafik polislerinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları açıldı ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı polislere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.