Beyoğlu'nda Metro Şantiyesinde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Beyoğlu'ndaki Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında meydana gelen göçükte 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti, 2 işçinin tedavisi sürüyor. Olay sonrası bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında saat 20.30 sıralarında göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılırken, göçükte kalan 3 işçi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden 1'i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 2 yaralı işçinin ise tedavisi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
