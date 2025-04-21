Beyoğlu'nda İş Merkezinde Yangın
İstanbul Beyoğlu'nda bir iş merkezinin beşinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında bina boşaltıldı, kimse yaralanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.
Beyoğlu'nda iş merkezinde yangın
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir iş merkezinin beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre,saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kemankeş Karamustafa Paşa mahallesi Necati Bey caddesi üzerindeki 5 katlı bir iş merkezinin beşinci katındaki ayakkabı deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binadan ayrıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangından kaynaklı iş maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.