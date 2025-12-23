Haberler

Böcek ailesinin ölümünün ardından Beyoğlu'nda zehirlenme şüphesi

İstanbul Beyoğlu'nda, ilaçlanan bir evde yaşayan 5 kişilik aile, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda ilaçlanan eve 1 gün sonra girerek temizleyen 5 kişilik aile, iddiaya göre kusmaya başladı. Aile üyeleri ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Bu olayın yankıları sürerken, böcek ilacından zehirlenme iddiası Beyoğlu'nda yaşandı. Saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. 5 kişilik aile ardından içeri girerek evi havalandırıp, temizlik yaptı. Aile üyeleri iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kusma ve kaşıntı şikayetleri üzerine baba İsmet K.'nin sağlık ekiplerini arayarak olayı anlattı. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) olay yerine gelen ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri binada ve dairede inceleme yaptı. Binadan ve daireden numune alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

