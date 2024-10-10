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Beyoğlu'nda Eğlence Mekanlarına Polis Denetimi

Beyoğlu'nda Eğlence Mekanlarına Polis Denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'deki eğlence mekanlarına denetim yaptı. İş yerlerinin evrakları kontrol edilirken, kimlikleri muayene edilen vatandaşlardan bir kişinin aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Ahlak Büro ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde, iş yerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından denetlendi. Mekanda bulunan vatandaşların kimlikleri tek tek toplanarak GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kimlik kontrolünde aranması olduğu tespit edilen bir kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Politika Beşiktaş istanbul Kadıköy Beyoğlu 3-sayfa Hukuk Şişli Polis

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