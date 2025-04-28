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Beyoğlu'nda Döner Bıçağıyla Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Döner Bıçağıyla Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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Beyoğlu'nda bir müzikholde tartışan iki kişi arasında çıkan kavgada, Z.K. isimli şüpheli, M.Ç.'yi döner bıçağıyla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli çevredekiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Beyoğlu'nda bulunan müzikholde bir şüpheli, tartıştığı şahsa döner bıçağıyla saldırdı. Bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söyleyen saldırgan tutuklandı.

Olay, 26 Nisan'da saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, müzikhole giden Z.K. (52) ile M.Ç. (59) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K., elindeki döner bıçağıyla M.Ç.'yi yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan M.Ç.'yi takip eden Z.K., çevredeki vatandaşlar tarafından durdurularak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Z.K.'yi döner bıçağıyla birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Döner bıçaklı saldırgan tutuklandı

Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, alkolün etkisiyle yaşanan tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, elinde döner bıçağı bulunan saldırganın çevredekiler tarafından ikna edilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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