Beyoğlu'nda Devrilen Ağaç İki Elektrik Direğini Yıktı
İstanbul Beyoğlu'nda devrilen bir ağaç, iki elektrik direğini yıkarak araçların üzerine düştü. Olayda can kaybı yok ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Beyoğlu'nda devrilen ağaç, iki elektrik direğini yıkarak yoldaki park halindeki iki aracın üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir ağacı devrilirken iki elektrik direğini yıktı. Ağaç ve elektrik direkleri yoldaki park halindeki iki aracın üzerine düştü. Çevredeki vatandaşlar devrilen ağaçtan incir toplayıp yerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, BEDAŞ ekipleri de düşen kablolar nedeniyle sokaktaki elektriği kesti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Geçici olarak trafiğe kapatılan yol, ağacın yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı. - İSTANBUL

