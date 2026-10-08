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Beyoğlu'nda camiden 5 bin euro, 3 bin dolar, 5 bin Suudi riyali çalan kişi tutuklandı

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Beyoğlu'nda camiden 5 bin euro, 3 bin dolar, 5 bin Suudi riyali çalan kişi tutuklandı
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Beyoğlu'nda 4 Ekim'de bir camiden içinde 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali bulunan çantayı çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklanırken, bağlantılı olduğu 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda camide içinde 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali olan çantayı çalan şahıs ve bağlantılı olduğu 1 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim'de Kocatepe Mahallesi'ndeki bir camide hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, bir şahsa ait içerisinde 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali olan çantanın çalındığını belirlendi. Polis ekipleri, 24 farklı iş yerinden 620 dakikalık kamera kaydının incelenmesi neticesinde şüphelinin E.Ş. (41) olduğunu tespit etti. Şüpheli, Esenler ilçesindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 bin euro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 TL, 2 adet cep telefonu, 1 adet akıllı saat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Adreste ele geçirilen ruhsatsız tabancanın sahibi Y.B. (45) isimli kadın da gözaltına alındı. Yakalanan

şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık yaptığı belirlenen E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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