Beyoğlu'nda boş binanın ikinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu'nda boş binanın ikinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı boş binanın ikinci katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, itfaiye gelmeden önce müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi; ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, 10.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Küçük Bayram Sokakta meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen 3 katlı bir binanın ikinci katında kaynağı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye gelmeden önce yangına müdahalede bulunan bir vatandaşın dumandan etkilendiği olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.