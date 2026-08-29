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Beyoğlu'nda Telefon Hırsızı Tutuklandı

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İstanbul Beyoğlu’nda araç içerisinde uyuyan bir kişinin cep telefonunu çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda araç içerisinde uyuyan bir kişinin cep telefonunu çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ağustos 2026 tarihinde Beyoğlu'nda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta uyuyan kişiye ait cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin N.Y. (26) olduğunu belirledi. Şüpheli, 7 Ağustos'ta Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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