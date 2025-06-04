Beyoğlu'nda 7 katlı iş yerinde korkutan yangın

Beyoğlu'nda 7 katlı iş yerinde korkutan yangın
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İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 7 katlı iş yerinin 6. katındaki led kabloları alev aldı. Yangının büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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