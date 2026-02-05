Beyoğlu Karaköy'de denizde kadın cesedi bulundu

Beyoğlu Karaköy Sahilinde denizden çıkarılan kadın cesediyle ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Beyoğlu Karaköy'de sabah saatlerinde kıyı şeridine yakın noktada su yüzeyindeki cesedi fark eden vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipler, cesedin çıkarılması için deniz polisini çağırdı. Ekiplerce Karaköy İskelesi'ne çıkarılan cesedin yapılan incelemede bir kadına ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL