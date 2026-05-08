Beylikdüzü'nde bakım evindeki şiddet iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakım merkezinde şiddet uygulandığı iddiaları üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde bulunan Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde görüntülerdeki hastalara şiddet uygulandığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinde bakım merkezi çalışanlarının yaşlı hastalara şiddet uyguladığı ve bir hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer almıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından videoya çekenlerin, kurumun mesul müdürünün ve 2 çalışanın gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderildi. Şüphelilerden S.M. isimli şahıs tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı