Beylikdüzü'nde "kaynakçı" kaza yaptı, gençler tekne tokat saldırdı: O anlar kamerada

Güncelleme:
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda 'kaynak' tartışması sebebiyle meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrasında, araçlardan inen gençler sürücüye saldırdı. Olay yerinde trakik durma noktasına geldi, durum havadan görüntülendi.

Beylikdüzü, E-5 Karayolu'nda trafikte "kaynak" tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan maddi hasarlı kaza sonrasında araçlardan inen gençler, kendilerine çarpan sürücüye saldırdı. Kaza sonrası kilometrelerce uzayan trafik havadan görüntülendi.

Beylikdüzü E-5 Haramidere mevkiinde yaşanan olayda 'kaynak' diye tabir edilen ve sol şeritlerden yan yola girmeye çalışan bir sürücü, şeridinde seyreden bir araca çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında önce tartışma yaşanırken, kısa sürede olay büyüdü. Araçta bulunan iki genç, maddi hasarlı kazaya neden olan sürücüye saldırdı. Dakikalarca duran trafikte vatandaşlar ise duruma korna çalarak tepki gösterdi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

"Kaynakçılar" havadan görüntülendi

İstanbul trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beylikdüzü Haramidere bölgesinde kaynak sorunu her geçen gün daha fazla kaza ve kavgaya neden olmaya devam ediyor. Onlarca araç orta ve sol şeritten ani manevralar yaparak sağ şeride geçmeye çalışan sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücülerin kural tanımaz davranışları havadan da görüntülenirken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
