Beylikdüzü'nde Ters Yönde Giden Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

Beylikdüzü'nde Ters Yönde Giden Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı
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Beylikdüzü'nde otomobiliyle ters yönde ilerleyen bir sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, Ambarlı liman yolunda yaşandı ve sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kaydedildi.

Beylikdüzü otomobiliyle ters yönde son sürat ilerleyerek trafiği tehlikeye atan bir sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Ambarlı liman yolunda yaşandı. Gece saatlerinde otomobiliyle ana yola son süratle tersten giren sürücünün trafiği tehlikeye attığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ana yola tersten giren sürücünün son süratle giderek trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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