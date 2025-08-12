Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürüş Kazası: Lüks Araç Boş Arsaya Uçtu

Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürüş Kazası: Lüks Araç Boş Arsaya Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bir sürücü, trafikte tehlikeli hareketler yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir arsaya uçtu. Olayın anları başka bir otomobilin kamera tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

Beylikdüzü'nde bir sürücü otomobiliyle trafikte tehlikeli hareketler yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek boş arsaya uçtu. Yaşanan kaza anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde lüks otomobiliyle tehlikeli hareketler yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek boş arsaya uçtu. Yaşanan kazanın o anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen magandanın tehlikeli hareketler yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek boş arsada uçtuğu anlar yer aldı. Kazaya şahit olan otomobilde panik olan bir kadın ise araç kullanan eşine "Bilerek yaptı" dedi. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe yeni eldivenini buldu! Kaleye geçmeleri imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.