Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürüş Kazası: Lüks Araç Boş Arsaya Uçtu

Beylikdüzü'nde bir sürücü otomobiliyle trafikte tehlikeli hareketler yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek boş arsaya uçtu. Yaşanan kaza anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde lüks otomobiliyle tehlikeli hareketler yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek boş arsaya uçtu. Yaşanan kazanın o anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen magandanın tehlikeli hareketler yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek boş arsada uçtuğu anlar yer aldı. Kazaya şahit olan otomobilde panik olan bir kadın ise araç kullanan eşine "Bilerek yaptı" dedi. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL