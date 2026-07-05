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Sinir krizi geçiren genç, babası tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken çıkan arbedede öldü

Sinir krizi geçiren genç, babası tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken çıkan arbedede öldü
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Beylikdüzü'nde bipolar hastası olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Bora D., sinir krizi geçirince babası tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken çıkan arbedede hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun psikolojik destek aldığı, baba ile ikiz kardeşlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Beylikdüzü'de iddiaya göre sinir krizi geçiren genç, babası tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken çıkan arbedede hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun bir süredir psikolojik destek aldığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, bipolar hastası olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Bora D. evde sinir krizi geçirdi. O sırada, oğlunu sakinleştirmeye çalışan 51 yaşındaki H.D. ile oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bora D.'nin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark eden baba, 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 23 yaşındaki Bora D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, baba H.D.'nin de oğlu ile beraber psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili Bora D.'nin babası ve ikiz kardeşleri de gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, 23 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Sakinleştirici ilaç verdikten sonra fenalaştı iddiası

Anne D.D.'nin emniyette verdiği ifadede, hayatını kaybeden oğlunun psikolojik rahatsızlık yaşadığı, sabah saatlerinde kendilerine karşı saldırgan tutum sergilediği, o esnada babanın sakinleştirici ilaç verdikten bir süre sonra Bora'nın fenalaştığını söylediği öğrenildi.

"Baba oğlunu katletmiş"

Çevrede esnaflık yapan İlker Yıldız ise, "Sabah işimize geldik. Burada bir kalabalık vardı. Öğrendiğimiz kadarıyla babası çocuğunu katletmiş. Biraz özrü varmış herhalde. Asabi birisiymiş. Bizim de duyduğumuz bu kadar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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