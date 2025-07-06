Beylikdüzü'nde Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Beylikdüzü'nde Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Yakuplu Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın anı havadan görüntülenirken, olay sırasında iki çocuğun cep telefonuyla kaydedildiği anlar dikkat çekti.

Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yakuplu Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle otluk arazide yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 1 buçuk saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Alevler ve ekiplerinin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında iki çocuğun cep telefonu kamerasına poz verdiği anlar bir vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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