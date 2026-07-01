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Beylikdüzü'nde yanan okulun çatısı havadan görüntülendi

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Beylikdüzü'nde 4 katlı bir ortaokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde 4 katlı ortaokulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi Destegül Sokak'ta bulunan 4 katlı Kemal Arıkan Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun çatısında yürütülen çalışma sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sararken, yükselen yoğun siyah duman ilçenin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürüttü. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, 4 katlı okulun çatısı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde çatının tamamen yandığı görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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