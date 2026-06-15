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Beylikdüzü'nde araç sürücü motosikletliye saldırdığı anlar kamerada

Beylikdüzü'nde araç sürücü motosikletliye saldırdığı anlar kamerada
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Beylikdüzü'nde trafikte motosikletli bir kişiye saldıran otomobil sürücüsüne 180 bin TL para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde trafikte motosikletliye saldıran araç sürücüne 180 bin TL para cezası kesildi. Saldırı anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde trafikte otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle motosikletliye saldırdı. Sosyal medya da paylaşılan görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, bahse konu araç sürücüsü K.Y isimli şahıs olduğu tespit edildi. Araç sürücüne trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddelerinden toplam 180 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, araç 60 gün trafikten men edilerek sürücünün sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Otomobil sürücüsü K.Y hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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