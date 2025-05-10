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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleşen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen 1 kişi hayatını kaybettiği, 2'si ağır 20 kişi yaralandığı metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada, Ebru Heper isimli yolcu hayatını kaybederken 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.

Kazaya ilişkin çalışmalar sürerken olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, durakta bir metrobüse yolcuların iniş ve biniş yapıldığı esnada diğer metrobüsün arkadan çarpması sonucu yolcuların yere düştükleri görüldü. Çarpmanın etkisi ile metrobüsün hareket etmesi sonucu yere düşen bazı yolcuların metrobüs altında kaldığı anlar da güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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