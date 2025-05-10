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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 14 Yaralı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 14 Yaralı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün diğerine arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası seferler tek şerit üzerinden yapılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 2'si ağır 14 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, kazanın olduğu metrobüs durağı böyle görüntülendi.

Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki 2'si ağır 14 yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanıyor. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Kazanın yaşandığı Haramidere metrobüs durağı havadan görüntülendi.

Ekiplerin ise kazanın meydana geldiği duraktaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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