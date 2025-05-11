Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüse çarpan otobüsün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

ŞOFÖR MAHALLİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.