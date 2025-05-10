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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı metrobüs durağı havadan görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 20 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. Kaza sonrası metrobüs durağında yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Metrobüs durağında olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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