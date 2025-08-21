Beylikdüzü'nde Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu, 1 Yaralı

Beylikdüzü'nde Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde makas atan bir sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde iddiaya göre makas atan sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 34 HC 8987 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö trafikte makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle aydınlatma direğine çarptı. O esnada şeridinde seyreden 27 FB 846 plakalı minibüste önünde direğe çarpan otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada M.Ö isimli sürücü yaralanırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.Ö'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memura zam pazarlığında beklenen son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.