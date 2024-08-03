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Beylikdüzü'nde Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Beylikdüzü'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmında mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin kediyi kurtardığı anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Karadeniz Caddesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmında mahsur kaldı. Mahsur kaldığı yerden ses çıkaran kediyi araç sürücüsü fark etti. Aracından kediyi çıkarmaya çalışan sürücü, tüm çabalara rağmen başarılı olamadı. Bunun üzerine çevredekiler kediyi çıkarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu kediyi araçtan çıkarıldı.

O anlar cep telefonu kamerasında

Kedinin ekiplerce araçtan çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın alt ve motor kısmında çalışma yapan itfaiye ekipleri kediyi aracın alt kısmından kurtardığı anlar yer aldı. Kurtarma anlarına şahit olan küçük bir kız ise kediyi sevip, görevlilere teslim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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