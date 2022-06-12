Beylikdüzü'nde hurdacıda yangın - Haberler

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Beylikdüzü'nde hurdacıda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Beylikdüzü'nde hurdacıda yangın Beylikdüzü'nde Dere vadisindeki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin adresi bulamaması sebebiyle paniğe neden oldu.

- Beylikdüzü'nde hurdacıda yangın

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Dere vadisindeki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin adresi bulamaması sebebiyle paniğe neden oldu.

Beylikdüzü'ndeki okullar bölgesinin olduğu alanın arkasındaki vadide sabah 09: 30 sıralarında hurda deposu için yangın ihbarı yapıldı. Hurdalığın idari bölümü olarak kullanılan konteynerde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri adresi ve resmi yol bulunamaması sebebiyle müdahalede gecikti. 4 araçlık itfaiye takımının olay yerine gelebilmek için 3 değişik yolu denemesi sebebiyle Belikdüzü Kavaklı mahallesinde itfaiye sirenleri yankılandı. Bölgedeki hurda ve geri dönüşüm depolarında çalışanların itfaiyeye konum atması üzerine yangın noktasına 25 dakika sonra ulaşıldı. Alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Polisler olayla alakalı inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - 3. Sayfa

Beylikdüzü İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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