Beylikdüzü E-5'te trafiği kilitleyen kaza

İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5'te iddiaya göre seyir halindeki kamyonetin freni tutmayınca aydınlatma direğine çarpıp refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, frenleri tutmayan 34 BC 2948 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, önce aydınlatma direğine çarptı ardından ise yolu ayıran betona oturdu. Kazada sürücü yaralanmazken, yolda yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen ekipler, içi kitap dolu kamyonet kasasını boşalttı. Kamyonetin çekilme çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı