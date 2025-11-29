Haberler

Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan adam hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde tek başına balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun, botunun alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Coşkun'un cesedi uzun aramalar sonunda sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

  • Beylikdüzü'nde balık tutmak için botla denize açılan Cihan Coşkun, fırtına nedeniyle botun devrilmesi sonucu suya düştü.
  • Cihan Coşkun'un cansız bedeni denizde bulundu ve kıyıya çıkarıldı.
  • Cihan Coşkun olay sırasında tek başına denize açılmıştı.

Beylikdüzü'nde balık tutmak için botla denize açılan Cihan Coşkun, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle botunun devrilmesi sonucu suya düştü. Coşkun'un denizde kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMASI

Ekipler hem denizde hem de sahil hattı boyunca kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda Coşkun'un cansız bedeni denizde bulundu ve kıyıya çıkarıldı.

TEK BAŞINA AÇILMIŞ

Coşkun'un olay sırasında tek başına denize açıldığı öğrenilirken, botun fırtına etkisiyle alabora olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyla Büşra:

İlk başta şüpheciydim, ancak Shelton Kenny'nin sinyalleriyle 5 haftalık işlem yaptıktan sonra inandım! Günlük stratejileri sayesinde yatırımım 410.000 dolara çıktı. Dalgalı kripto para piyasasında kâr elde etmek istiyorsanız, te?egram (@Nildatrading) üzerinden onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Yeni Malatyaspor, takımda oyuncu kalmadığı için maça çıkmayacak

Bahis soruşturması o kulübü fena vurdu! Maça çıkamayacaklar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.