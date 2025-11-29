Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan adam hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tek başına balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun, botunun alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Coşkun'un cesedi uzun aramalar sonunda sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.
Beylikdüzü'nde balık tutmak için botla denize açılan Cihan Coşkun, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle botunun devrilmesi sonucu suya düştü. Coşkun'un denizde kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMASI
Ekipler hem denizde hem de sahil hattı boyunca kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda Coşkun'un cansız bedeni denizde bulundu ve kıyıya çıkarıldı.
TEK BAŞINA AÇILMIŞ
Coşkun'un olay sırasında tek başına denize açıldığı öğrenilirken, botun fırtına etkisiyle alabora olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.