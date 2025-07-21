Beylikdüzü'nde Emlak Ofisine Kurşunlu Saldırı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir emlak ofisi sahibine henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından önce tehdit mesajları atıldı, ardından ise ofis kurşun yağmuruna tutuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir gayrimenkul ofisinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı bir numaradan kendisini Recep D. olarak tanıtan bir şahıs, gayrimenkul ofisinin sahibi E.G.'ye 7 gündür tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Bu mesajların ardından cumartesi günü gece saatlerinde ofisin önüne yaya olarak gelen kasklı bir şahıs, işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kasklı bir şahsın yaya olarak yürüdüğü, ofisin önüne geldikten sonra bağırarak defalarca tetiğe bastığı anlar yer aldı. İhbar üzerine kurşunlanan iş yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda, işletmeye 8 kurşunun isabet ettiği belirtildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL