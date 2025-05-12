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Beylikdüzü'nde Çatı Tadilatında Güvenlik Önlemi Pes Dedirtti

Beylikdüzü'nde Çatı Tadilatında Güvenlik Önlemi Pes Dedirtti
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Beylikdüzü'nde bir binanın çatısında tadilat yapan şahıs, beline bağlı ip ile çalışırken düşme tehlikesini hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir binanın çatısında tadilat yapan şahısların güvenlik önlemi pes dedirtti. Beline ip bağlayarak sarkan adam düşme tehlikesine aldırmadan işine devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın çatısına tadilat yapmak için çıkan adam, başka birinin tuttuğu ve beline bağladığı iple güvenlik önlemi aldı. Çatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahsın o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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