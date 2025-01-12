Beylikdüzü'nde Bıçak Çeken Taksici Yakalandı
İstanbul Beylikdüzü'nde yolcusuna bıçak çeken taksici, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından polis tarafından yakalandı. Sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.
Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada
Taksi sürücüsü polis ekiplerince yakalandı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yolcusuna bıçak çeken taksici kameraya yansıdı. Taksi sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.
Olay 6 Ocak'ta Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre taksi sürücüsü, aracına almak istemediği yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracına dönen taksici, içeriden aldığı bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, taksi sürücüsü A.K. isimli şahsı yakaladı.
Sürücü A.K. hakkında "Çalışma izni/ruhsatı bittiği halde yolcu taşımak" maddesinde 9.267 TL cezai işlem uygulandı. A.K.'nin ulaşım şoför kartı iptal edilerek, araç trafikten men edildi.