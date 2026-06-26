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Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulan bir otomobilde 21 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen operasyonda, 21 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un batısındaki ilçelerden Beylikdüzü'nde kuşku üzerine bir otomobili yakın takibe aldı.

Savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, dün takipteki otomobile operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda poşetlere sarılı halde 21 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Söz konusu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda ilerleyen süreçte adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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