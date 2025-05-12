Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför Şaban Ş., çıkarıldığı...
Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa