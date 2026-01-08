Fırtına Ambarlı Limanı'nda konteyneri savurdu
İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda etkili olan şiddetli fırtına, konteynerlerin savrulmasına ve bir işçinin yaralanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda şiddetli fırtına, konteyneri ve çalışan işçiyi savurdu. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da etkili olan fırtına, Ambarlı Limanı'nda çalışanlara zor anlar yaşattı. Limanda bulunan konteynerler fırtınanın etkisiyle savruldu. Limanda çalışan bir işçi de fırtına nedeniyle adeta uçan bir panelin çarpmasıyla yere düştü. Liman çalışanlarının zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa