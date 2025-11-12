Haberler

Beykoz'da Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden mıcır yüklü kamyon devrildi. Sürücü M.Ç., kazadan yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde mıcır yüklü kamyon sürücünün toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken, kamyon sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Beykoz ilçesi Kaymakdonduran mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 06 DNF 966 plakalı M.Ç. idaresinde seyir halinde ilerleyen mıcır yüklü kamyon, sürücünün toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon devrilerek yan yattı. Bu esnada araç içinde bulunan kamyon sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
