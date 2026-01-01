Haberler

Beykoz'da metruk binada yangın: Ekipler buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı

Beykoz İncirköy Mahallesi'nde bulunan tek katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

Beykoz İncirköy Mahallesi Harmantepe Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun buzlanma nedeniyle yangın noktasına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, araçlarını yaklaşık 70 metre uzaklıkta konuşlandırmak zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri, hortumları uzatarak yangına mesafeden müdahale etti. Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
