Beykoz'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Güncelleme:
İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.15 sıralarında Beykoz Çengeldere Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ETN 629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir süre kontrollü ilerleyen trafik, kazaya karışan aracın çekilmesiyle normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

500

