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Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı

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Beykoz'da bulunan bir kibrit üretim atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.

Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın

İSTANBUL - Beykoz'da kibrit üretim atölyesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Beykoz İlçesi Tokatköy Mahallesinde bulunan bir kibrit üretim atölyesinde saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Alevler bir anda şiddetlenerek tüm atölyeyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kibrit üretim atölyesinde yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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