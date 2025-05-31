Beykoz'da Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beykoz'da Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Beykoz'da evinden ayrılan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş için ormanlık alan ve Elmalı Barajı'nda arama çalışmaları sürüyor. Yakınları, 19 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alamadı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan şahıs için, Beykoz ormanlık alanda ve Elmalı Barajı'nda arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'ndeki evinden 19 Mayıs tarihinde ayrılan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'tan yakınları bir daha haber alamadı. Hakkında kayıp ihbarında bulunulan şahsın en son Beykoz ormanlık alanın yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve çeşitli STK'lar tarafından ormanlık alanlarda arama çalışması yapıldı. Bugün sabah saatlerinde ise itfaiye dalgıç ekipleri ve AFAD su altı arama ekipleri tarafından Elmalı Barajı'nda arama çalışmaları yapıldı. Hüseyin Karakuş'u bulmak için arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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