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Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı
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Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüste ufak çaplı patlamalar meydana geldi.

Beykoz'da seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan ve zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı İETT otobüsü demir yığınına döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Beykoz Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan İETT otobüsünden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışan şoförün çabalarına rağmen alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. Yangın esnasında otobüste zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise alev alev yanan otobüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yanan İETT otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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