Haberler

Beykoz'da drift yapan sürücüye 109 bin lira ceza: Ehliyeti alındığı halde direksiyon başına geçmiş

Beykoz'da drift yapan sürücüye 109 bin lira ceza: Ehliyeti alındığı halde direksiyon başına geçmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 109 bin 56 lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi. Polis ekipleri denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. Sürücüye 109 bin 56 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı. Yapılan inceleme ve denetimlerde sürücünün drift yaptığı ve çeşitli ihlaller gerçekleştirdiği belirlendi. Denetimlerde sürücünün cam filmi kullandığı, araç üzerinde teknik değişiklik yaptığı, mahkemece sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullandığı ve drift yaptığı tespit edildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında farklı maddelerden toplam 109 bin 56 lira trafik idari para cezası uygulanan sürücünün aracı trafikten men edildi.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler